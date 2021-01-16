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Москва

Ракову вызвали скорую прямо на репетиции 

Ирина Лебедева 1 час назад
Ракову вызвали скорую прямо на репетиции
Фото: Instagram
Народному артисту Российской Федерации Виктору Ракову стало плохо во время репетиции в Ленкоме.
По некоторым признакам его коллеги заподозрили инфаркт и быстро вызвали 58-летнему актеру Скорую помощь.
К счастью, прибывшие медики не обнаружили ничего серьезного.
Предположительно, Виктору стало нехорошо на фоне изменения погоды. Госпитализировать больного не стали.

«Прекрасно себя чувствую. Видите, какая погода? Давление скачет. Сейчас все отлично», — цитирует слова актера 5 Канал.

Как ранее сообщал «Рамблер», Виктор Раков получил известность после исполнения ролей в спектаклях «Мудрец», «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мистификация».
Снимался в картинах «Убить дракона», «Мать», «Мастер и Маргарита», «Любить по-русски», «Петербургские тайны», «Великая» и др.
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Шоу-бизнес , Виктор Раков
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