Заворотнюк пожаловалась на проблемы с кожей 

«Повседневный макияж меньше чем за 10 минут! Надеюсь вам понравится это видео. Я думаю, что вы заметили, у меня на данный период небольшие проблемы с кожей, но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом, и вам не советую. Все мы несовершенны», — написала она.