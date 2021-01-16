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Москва

Заворотнюк пожаловалась на проблемы с кожей 

Ирина Лебедева 1 час назад
Заворотнюк пожаловалась на проблемы с кожей
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк в инстаграме пожаловалась на «зимние» проблемы с кожей.
Эта мелкая неприятность случается у многих представительниц прекрасного пола, поэтому девушка решила попросить совета у своих подписчиц.
Анна записала ролик, показав, как делает повседневный макияж, и рассказала, что появились дерматологические сложности.
Впрочем, девушка отметила, что особо не заморачивается, и читательницам микроблога не советует.

«Повседневный макияж меньше чем за 10 минут! Надеюсь вам понравится это видео. Я думаю, что вы заметили, у меня на данный период небольшие проблемы с кожей, но я этого не стесняюсь и не зацикливаюсь на этом, и вам не советую. Все мы несовершенны», — написала она.

Фолловеры на советы не поскупились.

«Зимой проблемы с кожей — это нормальное явление. Надо организм почистить и на какое-то время завязать со сладким», «Ретинол на ночь».

Впрочем, некоторые никаких дефектов кожи у Заворотнюк-младшей не увидели вообще.

«Что-то я там «несовершенств» не увидела».

Как ранее писал «Рамблер», Анна Заворотнюк на своей странице в Instagram резко ответила на вопрос о том, почему она «прячет» тяжелобольную мать, актрису Анастасию Заворотнюк.
Она призвала подписчиков помнить об эмпатии и, вместо того, чтобы задавать подобные вопросы, посмотреть на картины великих художников.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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