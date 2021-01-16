На Собчак пожаловались в прокуратуру 

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Ксения Собчак в сторис инстаграма выложила любопытный документ.

На журналистку написали заявление в прокуратуру по поводу видеоролика под названием «Кровавый мюзикл по мотивам главных новостей года», опубликованного 27 декабря на ее канале в YouTube.

По мнению заявителей, Собчак повинна в публичной демонстрации сцен насилия, а также в разжигании ненависти и вражды по отношению к людям, у которых нет антител к коронавирусу.

Светской львице предлагают вменить Статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), которая предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

«Обожаю такие письма счастья», — прокомментировала ситуацию Ксения, но никаких подробностей истории не рассказала. Имена заявителей также не озвучены.

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая разместила в сториз Instagram фотографию в автомобиле и подписала ее:

«Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда ооочень приятно)))».

Подписчикам Собчак не понравилось сравнение человека в «пуховичке и толстовочке» с чмом. Комментаторы посоветовали телеведущей выбирать выражения.