Зарубина обвинила сестру в смерти матери 

Ольга Зарубина рассказала, что в последнее время ей часто снится покойная мама. Женщина корит дочь, что ее «бросили после смерти».

О переживаниях певицы рассказывает «Собеседник».

У Людмилы Брониславовны от двух браков родились две дочери — Ольга и Татьяна. Семья перебралась жить в США , но Ольга в итоге вернулась в Россию , а их мама осталась жить с младшей дочерью в Америке.

Но спустя 20 и она вернулась на Родину, где, в итоге, и скончалась.

«Мать оказалась моим родственничкам просто не нужна, поэтому они вышвырнули ее ко мне, — говорит Ольга. — До этого она помогала им деньгами. Мама получала две пенсии: российскую и американскую. Мои родственники забирали у нее все деньги до копейки и ими выплачивали кредит за дом, в котором живут. За десять лет они погасили всю сумму! Когда мама начала терять память и уходить из дома, оставляя включенную плиту, они просто решили от нее избавиться».

Надо сказать, что это им удалось.

«Как раз удачный случай подвернулся: маму пригласили поучаствовать в одном из телешоу и пообещали оплатить билеты в Россию. Они ее бесплатно отправили ко мне в одном обтрепанном пальтишке и заношенных башмаках. Денег они ей, естественно, «забыли» дать, как и американский паспорт, из-за чего она не смогла вернуться обратно».

Судя по всему, отношения между сестрами крайне недружественные. Сказалось это и на судьбе Людмилы Брониславовны, последние годы жившей у Ольги.

«Я знала, что у мамы стоит машинка в сердце, но при этом даже не подозревала, что батарейки к ней нужно менять каждые полгода. Когда подошел срок замены, наши врачи лишь разводили руками: они не знали, как это сделать, потому что с такими приборами они не сталкивались. А родственники молчали. В моем понимании это выглядит как убийство, только без ножа или пистолета! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!» — рассказывает Зарубина.

После кончины матери Ольга хотела, чтобы была исполнена ее последняя воля — похоронить ее прах рядом с могилой мужа, в Сиэтле.

Но американские родственники не спешили забирать урну. В итоге траурный сосуд увез брат мужа Татьяны. Где и как похоронена мать, Ольга так и не узнала.

Как ранее писал «Рамблер», Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина . Они поженились в начале восьмидесятых, а спустя несколько лет развелись. В браке родилась дочь Кира.

С дочерью Малинин не общается. Артист 26 лет отказывался признавать дочь от Зарубиной. Родство он подтвердил только после проведенного ДНК-теста.