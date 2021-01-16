Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Зарубина обвинила сестру в смерти матери 

Ирина Лебедева 58 минут назад
Зарубина обвинила сестру в смерти матери
Фото: Instagram
Ольга Зарубина рассказала, что в последнее время ей часто снится покойная мама. Женщина корит дочь, что ее «бросили после смерти».
О переживаниях певицы рассказывает «Собеседник».
У Людмилы Брониславовны от двух браков родились две дочери — Ольга и Татьяна. Семья перебралась жить в США, но Ольга в итоге вернулась в Россию, а их мама осталась жить с младшей дочерью в Америке.
Но спустя 20 и она вернулась на Родину, где, в итоге, и скончалась.

«Мать оказалась моим родственничкам просто не нужна, поэтому они вышвырнули ее ко мне, — говорит Ольга. — До этого она помогала им деньгами. Мама получала две пенсии: российскую и американскую. Мои родственники забирали у нее все деньги до копейки и ими выплачивали кредит за дом, в котором живут. За десять лет они погасили всю сумму! Когда мама начала терять память и уходить из дома, оставляя включенную плиту, они просто решили от нее избавиться».

Надо сказать, что это им удалось.

«Как раз удачный случай подвернулся: маму пригласили поучаствовать в одном из телешоу и пообещали оплатить билеты в Россию. Они ее бесплатно отправили ко мне в одном обтрепанном пальтишке и заношенных башмаках. Денег они ей, естественно, «забыли» дать, как и американский паспорт, из-за чего она не смогла вернуться обратно».

Судя по всему, отношения между сестрами крайне недружественные. Сказалось это и на судьбе Людмилы Брониславовны, последние годы жившей у Ольги.

«Я знала, что у мамы стоит машинка в сердце, но при этом даже не подозревала, что батарейки к ней нужно менять каждые полгода. Когда подошел срок замены, наши врачи лишь разводили руками: они не знали, как это сделать, потому что с такими приборами они не сталкивались. А родственники молчали. В моем понимании это выглядит как убийство, только без ножа или пистолета! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!» — рассказывает Зарубина.

После кончины матери Ольга хотела, чтобы была исполнена ее последняя воля — похоронить ее прах рядом с могилой мужа, в Сиэтле.
Но американские родственники не спешили забирать урну. В итоге траурный сосуд увез брат мужа Татьяны. Где и как похоронена мать, Ольга так и не узнала.
Как ранее писал «Рамблер», Ольга Зарубина была второй женой Александра Малинина. Они поженились в начале восьмидесятых, а спустя несколько лет развелись. В браке родилась дочь Кира.
С дочерью Малинин не общается. Артист 26 лет отказывался признавать дочь от Зарубиной. Родство он подтвердил только после проведенного ДНК-теста.
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Малинин , Ольга Зарубина , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение