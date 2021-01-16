Вдова Гусева может остаться с детьми на улице из-за долгов 

Скоропостижно скончавшемуся актеру Дмитрию Гусеву было всего 45 лет.

Мужчина ничем не болел, занимался спортом и строил планы на будущее.

В частности, они с супругой взяли в ипотеку дом в Подмосковье . До трагических событий они исправно выплачивали взносы, но теперь непонятно, как гасить кредит дальше.

Дело в том, что в семье добытчиком был Дмитрий, его жена Ольга занималась детьми (их двое, мальчик и девочка) и преподавала в местной танцевальной студии. Но доход от этих занятий очень невелик.

«Последние полгода Света работала для себя, сейчас она ведет танцевальные занятия в клубе деревни Образцово, где мы живем. Ну это 7-9 тысяч в месяц», — приводит слова Ольги Дмитриевой, подруги семьи, СтарХит.

Основная сумма за жилье уже выплачена, но оставшаяся часть — миллион с лишним, — неподъемна для вдовы с детьми.

И женщина в панике — они могут лишиться крыши над головой.

Неизвестно, пойдет ли банк им навстречу — к сожалению, жизнь Дмитрия была не застрахована.

Родители Дмитрия очень пожилые люди и не могут не то, что помочь в этой ситуации, они даже не смогли приехать в Москву из Северска Томской области, чтобы проводить сына в последний путь.

Друзья семьи пытаются организовать сбор помощи, размещая посты в интернете и обращаясь к поклонникам Димы через СМИ.

А сама Ольга согласилась пойти на передачу к Андрею Малахову за гонорар, чтобы получить хоть какие-то деньги.

Как ранее писал «Рамблер», 45-летний Дмитрий Гусев умер после съемочного дня на проекте «Скорая» в Москве.

Тело артиста было обнаружено в его автомобиле недалеко от места съемок.