Умерший актер Дмитрий Гусев оставил вдове огромные долги 

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Дмитрий Гусев, скончавшийся 13 января в 45-летнем возрасте, оставил вдове многомиллионные долги. По словам близких семьи, безработная Светлана воспитывает двоих детей, а единственным кормильцем семейства был именно отошедший в лучший мир актер. При этом несколько лет назад Гусев взял ипотеку, значительная часть которой остается невыплаченной.
«Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком», — поведала подруга семьи Ольга Дмитриева.
Оказалось, что единственным заработком Светланы были гонорары за танцевальные занятия в одной из подмосковных студий. Однако доходы составляют всего лишь 7-9 тысяч рублей в месяц. При этом женщина вынуждена содержать детей пары — 8-летнюю Лизу и 17-летнего Дениса. От отчаяния вдова артиста даже согласилась принять участие в шоу Андрея Малахова. Близкие также открыли сбор средств в Интернете, однако пока что положение остается тяжелым.
«Проблема в том, что Дима не застраховал свою жизнь, есть страховка только на дом, а это могут не принять во внимание», — добавила Дмитриева, которую цитирует издание «СтарХит».