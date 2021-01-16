Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Умерший актер Дмитрий Гусев оставил вдове огромные долги 

Экспресс газета 23 минуты назад
Умерший актер Дмитрий Гусев оставил вдове огромные долги
Фото: кадр из сериала «Глухарь»
Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Дмитрий Гусев, скончавшийся 13 января в 45-летнем возрасте, оставил вдове многомиллионные долги. По словам близких семьи, безработная Светлана воспитывает двоих детей, а единственным кормильцем семейства был именно отошедший в лучший мир актер. При этом несколько лет назад Гусев взял ипотеку, значительная часть которой остается невыплаченной.

«Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком», — поведала подруга семьи Ольга Дмитриева.

Оказалось, что единственным заработком Светланы были гонорары за танцевальные занятия в одной из подмосковных студий. Однако доходы составляют всего лишь 7-9 тысяч рублей в месяц. При этом женщина вынуждена содержать детей пары — 8-летнюю Лизу и 17-летнего Дениса. От отчаяния вдова артиста даже согласилась принять участие в шоу Андрея Малахова. Близкие также открыли сбор средств в Интернете, однако пока что положение остается тяжелым.

«Проблема в том, что Дима не застраховал свою жизнь, есть страховка только на дом, а это могут не принять во внимание», — добавила Дмитриева, которую цитирует издание «СтарХит».

Видео дня. Егор Крид перестал скрывать свою возлюбленную
Экспресс газета: последние новости
Вдова Бориса Грачевского осталась без денег Вдова Бориса Грачевского осталась без денег Волочкова показала изуродованные репетициями стопы Волочкова показала изуродованные репетициями стопы «Это такой тип женщин»: Соседов нелицеприятно высказался о Лолите «Это такой тип женщин»: Соседов нелицеприятно высказался о Лолите
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Дмитрий Гусев , Андрей Малахов , Ольга Дмитриева , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
00:40
Российские депутаты подрались с жителями Пермского края
Происшествия
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
01:30
Садальский и Поплавская прокомментировали смерть Грачевского
Общество Шоу-бизнес
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
00:15
Купающегося в Черном море в январе мужчину сняли на видео
Общество
Представлено «самое мощное оружие в мире»
02:38
Представлено «самое мощное оружие в мире»
Армия В мире
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
01:07
Мигрант похитил босса — любовника жены в Подмосковье
Происшествия Криминал
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
01:00
Вылетевший на Алтае с моста автомобиль попал на видео
Происшествия
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
01:23
Голодные американцы напали на доставщика пиццы в Москве
Происшествия Новости Москвы
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
00:34
Мужчина подарил бездомной женщине новую квартиру
Общество В мире
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
00:35
Опубликовано видео поездки Алиева в ключевой город Карабаха
В мире Политика
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
00:14
Привитая от COVID-19 женщина устроила истерику в самолете
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение