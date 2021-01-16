Умерший актер Дмитрий Гусев оставил вдове огромные долги 

«Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком», — поведала подруга семьи Ольга Дмитриева.