Звезда фильма «На игре» Сергей Чирков напал на жену с ножом 

Сергей Чирков , получивший известность после роли Дмитрия «Вампира» Орлова в фильме «На игре» напал с ножом на жену. Актёр был пьян, причины конфликта неизвестны.

Происшествие случилось в доме в Малом Краснопрудном тупике в Москве . Жена актёра Анастасия вызвала полицию и рассказала о случившемся, сообщает Пятый канал. Пьяный Чирков пытался ударить ножом жену, но промахнулся и порезал себе бедро.

Актёр уверял полицейских, что много выпил, ногу порезал по неосторожности и настаивал на отмене проверки по происшествию. Чирков заявил, что ни к кому претензий не имеет. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Сергею Чиркову 38 лет. В кино снимается с 2002 года. Среди его заметных работ — роли в «Новогоднем переполохе», «Геймерах», «Счастливом билете» и других.