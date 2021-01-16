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Москва

Звезда фильма «На игре» Сергей Чирков напал на жену с ножом 

News.ru 27 минут назад
Звезда фильма «На игре» Сергей Чирков напал на жену с ножом
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Сергей Чирков, получивший известность после роли Дмитрия «Вампира» Орлова в фильме «На игре» напал с ножом на жену. Актёр был пьян, причины конфликта неизвестны.
Происшествие случилось в доме в Малом Краснопрудном тупике в Москве. Жена актёра Анастасия вызвала полицию и рассказала о случившемся, сообщает Пятый канал. Пьяный Чирков пытался ударить ножом жену, но промахнулся и порезал себе бедро.
Актёр уверял полицейских, что много выпил, ногу порезал по неосторожности и настаивал на отмене проверки по происшествию. Чирков заявил, что ни к кому претензий не имеет. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.
Сергею Чиркову 38 лет. В кино снимается с 2002 года. Среди его заметных работ — роли в «Новогоднем переполохе», «Геймерах», «Счастливом билете» и других.
Ранее NEWS.ru сообщал, что драка между Степаном Девониным, известным по фильму «Шапито-шоу», и таксистом произошла в Москве. Актёр пожаловался в полицию.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Степан Девонин , Сергей Чирков , Москва
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