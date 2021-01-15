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Лоза раскрыл секрет спасения своих денег из «Властилины» 

Вероника Полынина 39 минут назад
Лоза рассказал, как сумел спасти свои деньги из «Властилины»
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза рассказал, как ему удалось перехитрить финансовую пирамиду «Властилина».
В эфире программы «60 минут» Лоза рассказал, что был одним из тысяч россиян, которые доверили свои сбережения «Властилине». По его словам, он понимал, что имеет дело с финансовой пирамидой, но собирался вывести деньги до ее краха, и у него получилось сделать это благодаря личному знакомству с хозяйкой фирмы Валентиной Соловьевой.
Они познакомились на одном из концертов. По словам Лозы, Соловьева была очень влиятельной женщиной и имела большие связи как в правоохранительных органах, так и в криминальном мире.
Музыкант рассказал, что лично убедил Соловьеву вернуть ему вложенные сбережения. В то время их хватило на автомобиль ВАЗ-2104, отметил музыкант.
Как сообщал «Рамблер», Властилина — финансовая пирамида, организованная Валентиной Соловьевой в ноябре 1992 года и рухнувшая осенью 1994 года. По официальным данным, от действий мошенницы пострадали 16 597 человек; вкладчики финансовой пирамиды потеряли 536,7 млрд неденоминированных рублей и 2,67 млн долларов США. В 1999 году Валентина Соловьева за мошенничество в особо крупных размерах была приговорена к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества, а в октябре 2000 года вышла по УДО и вернулась к организации финансовых пирамид. В 2005 году ее вновь арестовали и осудили за мошенничество на 4 года.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Валентина Соловьева , МВД
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