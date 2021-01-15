Бузова оставила в тайне свадьбу на Мальдивах 

Телеведущая Ольга Бузова вернулась в Россию после каникул и не стала комментировать информацию о свадьбе. На своей странице в Instagram она написала, что все случившееся «останется на Мальдивах».
Как писал «Рамблер», информация о свадьбе Бузовой и блогера Давида Манукяна появилась в январе 2021 года. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.
Видео с прошедшей на пляже церемонии опубликовал «СтарХит», официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила.
«Долетели. Всё, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах», — написала Бузова после возвращения домой.
В комментариях к ее посту пользователи начали сомневаться, что свадьба была настоящей.
«Дешёвый развод всех, а не свадьба», — написала @anja.belova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Да все поняли, что свадьба на Мальдивах ни чего не значит», — добавила @_mz_olga_v_.
«Свадьба на Мальдивах это так как на Сейшелах, не серьёзно, свадьба должна быть в России на Родине, тогда можно поверить в ваше счастье…» — заявила @buzungalina.