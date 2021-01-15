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Москва

Бузова оставила в тайне свадьбу на Мальдивах 

Елена Прошина 2 часа назад
Бузова оставила в тайне свадьбу на Мальдивах
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Бузова вернулась в Россию после каникул и не стала комментировать информацию о свадьбе. На своей странице в Instagram она написала, что все случившееся «останется на Мальдивах».
Как писал «Рамблер», информация о свадьбе Бузовой и блогера Давида Манукяна появилась в январе 2021 года. СМИ писали, что они поженились во время отдыха на Мальдивах.
Видео с прошедшей на пляже церемонии опубликовал «СтарХит», официально Бузова информацию о свадьбе не подтвердила.

«Долетели. Всё, что было на Мальдивах, останется на Мальдивах», — написала Бузова после возвращения домой.

В комментариях к ее посту пользователи начали сомневаться, что свадьба была настоящей.

«Дешёвый развод всех, а не свадьба», — написала @anja.belova (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Да все поняли, что свадьба на Мальдивах ни чего не значит», — добавила @_mz_olga_v_.

«Свадьба на Мальдивах это так как на Сейшелах, не серьёзно, свадьба должна быть в России на Родине, тогда можно поверить в ваше счастье…» — заявила @buzungalina.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , StarHit
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