Стриженова о Шейнине: Артем еще неделю в отпуске

Зрители расстроились из-за отсутствия Артема Шейнина в эфире программы «Время покажет».

После новогодних каникул передача вышла в эфир из новой студии и с политологом Русланом Осташко в роли соведущего Екатерины Стриженовой

Обеспокоенные поклонники Шейнина атаковали Стриженову вопросами о том, куда подевался их любимый ведущий. Многие заявили, что не станут смотреть «Время покажет», если Шейнина не вернут на телеэкраны.

«Хотим видеть Артема», «Если Шейнина не будет, я не буду больше смотреть», «Не могу без Артема смотреть — какой же он классный», «Артема ждем!», «Где Шейнин?» — написали Стриженовой в комментариях в Instagram.

Екатерина Стриженова заверила зрителей, что Шейнин обязательно появится в эфире.

«Артем еще неделю в отпуске», — пояснила она.

Информацию о скором возвращении Шейнина в передачу подтвердил также его «заместитель» Руслан Осташко.