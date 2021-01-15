Стриженова о Шейнине: Артем еще неделю в отпуске

Зрители расстроились из-за отсутствия Артема Шейнина в эфире программы «Время покажет».
После новогодних каникул передача вышла в эфир из новой студии и с политологом Русланом Осташко в роли соведущего Екатерины Стриженовой.
Обеспокоенные поклонники Шейнина атаковали Стриженову вопросами о том, куда подевался их любимый ведущий. Многие заявили, что не станут смотреть «Время покажет», если Шейнина не вернут на телеэкраны.
«Хотим видеть Артема», «Если Шейнина не будет, я не буду больше смотреть», «Не могу без Артема смотреть — какой же он классный», «Артема ждем!», «Где Шейнин?» — написали Стриженовой в комментариях в Instagram.
Екатерина Стриженова заверила зрителей, что Шейнин обязательно появится в эфире.
«Артем еще неделю в отпуске», — пояснила она.
Информацию о скором возвращении Шейнина в передачу подтвердил также его «заместитель» Руслан Осташко.
«Всех интересует судьба Шейнина. Он сейчас находится в отпуске, все ждут его возвращения. Это известная и уважаемая фигура на Первом канале. У него своеобразные и интересные, яркие взгляды на жизнь. Так что пусть его поклонники не переживают, просто расширяется и обновляется сетка», — сказал он в интервью медиагруппе «Патриот», его слова приводит РИА ФАН.