Родители Фриске выступили против продажи доли в её квартире 

Мать и отец Жанны Фриске обратились в суд после того, как узнали, что Дмитрий Шепелев решил продать долю в квартире певицы, принадлежащую сыну артистки — Платону, сообщает «Комсомольская правда. Родители звезды отметили, что телеведущий их ни о чем не предупредил, при этом новость не стала для них неожиданностью.

Ранее, как сообщал „Рамблер“, стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев принял решение продать долю своего сына Платона в двухкомнатной квартире его матери певицы Жанны Фриске. В настоящее время права на владение дорогостоящей недвижимостью (около 45 миллионов рублей) делят между собой мать, отец и 7-летний ребенок, законным представителем которого является Шепелев. СМИ отмечают, что телеведущий планирует продать долю сына за 15 миллионов рублей.

Родители Фриске напомнили, что обстановка в квартире площадью 90 квадратных метров со смерти певицы практически не изменилась: там до сих пор лежат ее концертные костюмы и обувь. По их словам, они хотели оставить всё как есть до тех пор, пока Платон не повзрослеет, чтобы он мог побольше узнать о матери. Выяснив, что Шепелев собрался продать долю внука, родственники Фриске обратились в суд.

»Он нас ни о чем не предупреждал, не пытался договориться и не предлагал выкупить долю внука», — заявил отец артистки Владимир Фриске.

При этом он подчеркнул, что новость не стала для него неожиданностью, поскольку от Шепелева можно многого ожидать. Фриске добавил, что телеведущий просто пользуется возможностью принимать имущественные решения за внука, пока тот не достиг совершеннолетия.