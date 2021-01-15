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Глюкозу затравили за фото в купальнике в день смерти Грачевского 

Артём Кульша 1 час назад
Глюкозу затравили за фото в купальнике в день смерти Грачевского
Фото: РИА Новости
Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Глюкозу за публикацию своей фотографии в купальнике в день смерти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
28 декабря, как сообщал «Рамблер», 71-летний Грачевский рассказал, что болен коронавирусной инфекцией COVID-19, сначала лечился дома, но позже был госпитализирован. 10 января его жена актриса Екатерина Белоцерковская рассказала, что врачи перевели того в реанимацию, но смогли стабилизировать его состояние. Вчера стало стало известно, что Грачевский скончался на 72-м году жизни.
В тот же день Глюкоза опубликовала в инстаграме снимок, на котором запечатлена в купальнике сиреневого цвета. Пользователи социальной сети сочли это неуместным.

«Могли бы и соболезнования выложить в связи с кончиной Грачевского! Как-никак и он руку приложил к вашему успеху! В купальнике и потом смогли бы себя выложить!» — написал один из них.

Лишь сегодня певица выразила соболезнования родным и близким Грачевского. Она сообщила, что бесконечно благодарна ему за все, что он сделал. По ее словам, Грачевский сыграл огромную роль в ее жизни, он первый увидел в ней что-то особенное, благодаря ему и «Ералашу» начался ее творческий путь.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская
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