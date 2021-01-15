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Москва

Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео 

Вадим Дроздов 57 минут назад
Актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева и Альберт Ибрагимов вечером 31 декабря сняли пародию на голосовые навигаторы, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. В видео актеры ведут диалог между собой, используя шаблонные фразы голосовых навигаторов: "Впереди авария», «Впереди камера на полосу», «Через 200 метров повернуть налево» и так далее. Причем делают это хорошо поставленными голосами, будто бы дублируя иностранные фильмы. Ролик собрал уже десятки тысяч просмотров и множество положительных комментариев.
"В дороге чисто по фану мы записали наши видосики», — рассказал журналистам один из участников этого видео.
Шоу-бизнес , Видео
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