Пародию на голосовые навигаторы сняли на видео 

Актеры дубляжа Карен Арутюнов, Аниса Муртаева и Альберт Ибрагимов вечером 31 декабря сняли пародию на голосовые навигаторы, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. В видео актеры ведут диалог между собой, используя шаблонные фразы голосовых навигаторов: "Впереди авария», «Впереди камера на полосу», «Через 200 метров повернуть налево» и так далее. Причем делают это хорошо поставленными голосами, будто бы дублируя иностранные фильмы. Ролик собрал уже десятки тысяч просмотров и множество положительных комментариев.

"В дороге чисто по фану мы записали наши видосики», — рассказал журналистам один из участников этого видео.