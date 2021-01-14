Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Пригожин прокомментировал сообщение о смерти Грачевского 

RT на русском 2 часа назад
Пригожина «очень расстроила» смерть Грачевского
Фото: globallookpress.com
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

«Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие… Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек», — заявил Пригожин.

Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря.
Как отмечалось 14 января, состояние мужчины оставалось тяжёлым.
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
RT на русском: последние новости
Врачи заявили об улучшении состояния Фрейндлих Врачи заявили об улучшении состояния Фрейндлих Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19 Лия Ахеджакова госпитализирована с COVID-19 Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год Анфиса Чехова рассказала, как встретила 2021 год
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
01:06
Видео с застрявшим паромом «Аркадий Филатов»
Происшествия
Швеция собралась воевать с Россией?
01:00
Швеция собралась воевать с Россией?
Армия Войска
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
01:01
Мигранты устроили бунт из-за алкоголя в спеццентре в РФ
Происшествия Криминал
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
00:47
Стало известно о новогоднем отдыхе Порошенко за границей
В мире Политика
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
00:27
Небо Анапы окрасилось из-за горящих аттракционов
Происшествия Пожары
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» заявил, что стал лесником
Шоу-бизнес
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение