Пригожина «очень расстроила» смерть Грачевского

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
«Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие… Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек», — заявил Пригожин.
Ранее сообщалось, что госпитализированный с коронавирусом Грачевский скончался на 72-м году жизни.
О госпитализации Грачевского стало известно 28 декабря.
Как отмечалось 14 января, состояние мужчины оставалось тяжёлым.