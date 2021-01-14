Сафронов назвал гей-скандал с Цискаридзе заказным 

Никас Сафронов заявил «Собеседнику», что некие люди решили сломать карьеру Николаю Цискаридзе , опубликовав «фейковое» видео с его участием. Художник полагает, что звезда балета в свое время мог испортить кому-нибудь жизнь своим огромным талантом.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в Сети появились фотографии, на которых двое мужчин, один из которых похож на Николая Цискаридзе, занимаются сексом. В конце декабря в интернете появилась видеозапись полового акта, на которой многие пользователи увидели-таки известного артиста. В адрес танцовщика полилось много критических комментариев. Некоторые пользователи призвали отстранить Цискаридзе от руководства академией балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

Комментируя ситуацию, Сафронов отметил, что Цискаридзе — великий артист, сделавший много для русского балета. Он допустил, что опубликованное видео может оказаться «фейком», призванным втянуть танцовщика в секс-скандал. По словам художника, Цискаридзе обладает огромным талантом и работоспособностью, что может идти вразрез с чужими интересами.

«Возможно, этими своими качествами он перешел дорогу каким-то людям, которые решили ему отомстить», — заявил Сафронов.

Публикация скандальных видео о личной жизни сегодня это простой способ сломать жизнь или испортить карьеру, добавил он. Злоумышленникам стало легко добиваться своих целей, поскольку общество живет в эпоху всеобщего вуайеризма: людям интересно наблюдать не за творчеством знаменитостей, а за их постелью.