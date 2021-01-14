Лорак предстала в новом образе

Певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фотографию в новом образе. Поклонники пошутили, что она «внезапно поседела».

На фотографии, выложенной в «сторис», артистка предстала в черном спортивном костюме и со светлыми волосами, вместо привычных темных.

«Что скажете?» — поинтересовалась она у подписчиков.

В свою очередь Телеграм-канал «НеМалахов» перепостил фото с подписью — «Ани Лорак внезапно поседела». https://t.me/nemalahov/14449 Но, если приглядеться, видно, что певица просто надела парик.

«Рамблер» писал, что ранее клип Ани Лорак на песню «Страдаем и любим» подвергся резкой критике. Поклонники назвали его «ужасным» и «дешёвым», а также посоветовали артистке не «хайпиться» на нестандартных образах, а снимать более чувственные видеоработы.