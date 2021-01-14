Актер Николаев опроверг слухи о свадьбе со Светличной

Актер Иван Николаев опроверг слухи о своих планах жениться на актрисе Светлане Светличной. Об этом сообщает iReactor.

Новости о грядущей свадьбе ранее появились в СМИ. 37-летний Николаев рассказал, что относится к Светличной, как к своей старшей коллеге, и поддерживает ее, речи о романтических отношениях нет.

«Светличная — человек, которому девятый десяток лет, и она страдает от таких слухов. Это настолько мерзко и огорчительно, что мне нечего сказать», — отметил актер.

Он подчеркнул, что Светличная никогда и никому не говорила об отношениях с ним.

«Это полный бред, маразм и просто глупости. Почитайте биографию Светланы Афанасьевны, она потеряла сына, и СМИ слухами добивают ее морально», — отметил Николаев.

Актер добавил, что — он москвич, родившийся на проспекте Мира, у него есть квартира и жениться ради ради жилья ему не нужно.

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация об исчезновении Светличной.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом. Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился. 80-летняя Светличная рассказала, что врачи заботятся о ней и ставят капельницы, которые ей помогают.

Приятельница Светличной Елена Перелыгина заявила, что в декабре хотела поздравить актрису с наступающим Новым годом, но так и не дозвонилась до нее.