Соседов раскритиковал Бородину за пошлость

«Это за гранью всяких приличий, это этически недопустимая передача. Мне странно, что такая программа была допущена до эфира. Будь моя воля, она бы сразу закрылась», — подчеркнул Соседов.

Он назвал телевидение искусством и заявил, что показывать там должны передачи о политике, экономике, культуре, ток-шоу и программы о проблемах людей.

«Кого обделили, кому что-то не додали, например, как в программе у Малахова», — отметил критик.

Проблемы в романтических отношениях он предложил обсуждать в специальной рубрике программы Елены Малышевой с психологами и экспертами.

Критик добавил, что не знаком с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной, и допустил, что она могла хорошо вести подобный проект.

«Но я увидел ее у кого-то в гостях на одном канале, ужаснулся пошлости и тут же переключил», — заключил Соседов.

Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходящий с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» вышел в эфир 30 декабря 2020 года.

Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.