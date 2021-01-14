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Москва

Соседова ужаснула «пошлая» Бородина 

Елена Прошина 1 час назад
Соседов раскритиковал Бородину за пошлость
Фото: Instagram
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что «Дом-2» не должен возвращаться на телевидение, и раскритиковал телеведущую Ксению Бородину. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

«Это за гранью всяких приличий, это этически недопустимая передача. Мне странно, что такая программа была допущена до эфира. Будь моя воля, она бы сразу закрылась», — подчеркнул Соседов.

Он назвал телевидение искусством и заявил, что показывать там должны передачи о политике, экономике, культуре, ток-шоу и программы о проблемах людей.

«Кого обделили, кому что-то не додали, например, как в программе у Малахова», — отметил критик.

Проблемы в романтических отношениях он предложил обсуждать в специальной рубрике программы Елены Малышевой с психологами и экспертами.
Критик добавил, что не знаком с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной, и допустил, что она могла хорошо вести подобный проект.

«Но я увидел ее у кого-то в гостях на одном канале, ужаснулся пошлости и тут же переключил», — заключил Соседов.

Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходящий с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» вышел в эфир 30 декабря 2020 года.
Глава «Газпром-Медиа» (включает ТНТ, «Пятницу» и другие каналы) Александр Жаров объяснял, что ТНТ решил сфокусироваться на юморе и сериалах.
Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.
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Шоу-бизнес , Елена Малышева , Александр Жаров , Сергей Соседов , Ксения Бородина , Газпром-медиа
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