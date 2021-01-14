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Москва

Грачевского ввели в кому 

Елена Прошина 1 час назад
Грачевского ввели в кому
Фото: ТАСС
Состояние художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского ухудшилось, сообщает Telegram-канал Baza. Аппарата ИВЛ для поддержания жизнедеятельности режиссера уже недостаточно.
О госпитализации Грачевского стало известно в конце декабря. В канун Нового года его перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния: он якобы ослабел и начал задыхаться. Позже информацию опровергла жена режиссера Екатерина Белоцерковская, при этом со слезами на глазах попросив поклонников «молиться о здоровье» её супруга. В начале января друг Грачевского актер Владимир Долинский отмечал, что худрук «Ералаша» пошел на поправку, несмотря на заявления медиков о его стабильно тяжелом состоянии. 7 января режиссеру снова стало хуже: его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 9 января стало известно, что врачи ввели его в состояние медикаментозной комы. Состояние Грачевского оценивалось как крайне тяжелое. Примечательно, что в конце декабря ему был поставлен диагноз — COVID-19. В десятых числах января пришёл отрицательный результат анализов.
11 января Грачевский пришел в себя. По первым признакам ему стало лучше, он даже сумел пообщаться с врачами жестами. Спустя пару дней его состояние резко ухудшилось, его пришлось перевезти в другую реанимацию, где установлен аппарат ЭКМО, который позволяет насыщать кислородом организм через кровь.

«Его снова погрузили в состояние медикаментозного сна. Состояние Грачевского тяжёлое, врачи не дают никаких прогнозов», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Москве с пневмонией был госпитализирован всемирно известный путешественник 69-летний Фёдор Конюхов. Он находится в больнице на юго-востоке Москвы с 11 января. В конце декабря путешественник совершал восхождение на самый высокий вулкан в Северной Америке — мексиканский пик Орисаба высотой 5636 метров. По возвращению из экспедиции Федор Конюхов почувствовал недомогание и сделал тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Родственники Конюхова предполагают, что причиной болезни стала резкая смена климата.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Федор Конюхов , Екатерина Белоцерковская
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