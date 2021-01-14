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Москва

Киркоров запретил уволенной домработнице давать интервью 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Киркоров запретил уволенной домработнице давать интервью
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU
Певец Филипп Киркоров не желает, чтобы его бывшая домработница Людмила Дороднова рассказывала о нём в интервью. В звёздной тусовке поговаривают, что ему не понравились откровения «тёти Люси» и что он категорически запретил ей болтать лишнее.
Никаких официальных подтверждений этому нет. Однако косвенные имеются. На попытки поговорить об истинных причинах увольнения, женщина, ещё недавно охотно общавшаяся с журналистами, теперь отвечает отказом.

Я теперь эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Но больше ничего говорить не буду, — цитирует Дороднову «Собеседник».

При этом ранее «самая знаменитая домработница страны», которая в своё время обслуживала Аллу Пугачёву, а затем переехала в дом Киркорова, в телешоу «Звёзды сошлись» на НТВ с сожалением рассказывала, что певец три года подумывал об этом увольнении. По её словам, нынешнее здоровье уже не то, что было прежде, вот артист и задумался о смене персонала. Плюс ко всему она не исключила, что именитому работодателю «кто-то что-то нашептал», чтобы занять её место.
При этом о самом Киркорове «тётя Люся» высказывалась вполне корректно, отметив, что относится к нему как к ребёнку.
Впоследствии певец подтвердил, что причиной расставания с домработницей после 30 лет её службы стал преклонный возраст женщины — той почти 80. Он заявил, что не имеет права «заставлять её летать по всему дому», где даже двое молодых едва справляются.
Киркоров добавил, что в качестве выходного пособия Дороднова получила «очень приличную сумму денег», которой ей должно хватить на хорошую жизнь в ближайшие десять лет. Кроме того, уточнил он, никого на замену «тёте Люсе» брать пока не намерен, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , ИД "Собеседник" , НТВ
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