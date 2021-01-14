Даню Милохина задержали в Краснодаре

Звезду TikTok Даню Милохина задержали сотрудники правоохранительных органов Краснодара . Причиной стало скопление людей, которое образовалось из-за его приезда.

Он и его коллега по соцсети Артур Бабич анонсировали своё появление в городе, в связи с чем многие их фанаты пришли встречать кумиров, часть из них не надевала маски. Полицейские прервали встречу и увели Милохина, передаёт « Россия 1. Кубань».

МВД России по Краснодару поступило сообщение о скоплении граждан на Главной городской площади. Для выяснения всех обстоятельств на место были направлены сотрудники полиции. Было установлено, что группа молодых людей является поклонниками блогера с которым они общались, — рассказали в местной полиции.

Силовики объяснили блогеру, что в регионе действует режим повышенной готовности, а публичные мероприятия нужно согласовывать с властями. В настоящий момент неизвестно, будут ли они применять к звезде какие-либо меры наказания.

Ранее глава администрации города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога потребовал, чтобы сотрудницы горсовета зарегистрировались в соцсети TikTok.

Речь, в частности, идёт о начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской. Мэр пояснил, что сам недавно завёл аккаунт в TikTok и был неприятно поражён качеством контента, писал NEWS.ru.