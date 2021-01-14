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Полицейские задержали в Краснодаре тик-токера Даню Милохина 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Даню Милохина задержали в Краснодаре
Фото: TikTok
Звезду TikTok Даню Милохина задержали сотрудники правоохранительных органов Краснодара. Причиной стало скопление людей, которое образовалось из-за его приезда.
Он и его коллега по соцсети Артур Бабич анонсировали своё появление в городе, в связи с чем многие их фанаты пришли встречать кумиров, часть из них не надевала маски. Полицейские прервали встречу и увели Милохина, передаёт «Россия 1. Кубань».
В МВД России по Краснодару поступило сообщение о скоплении граждан на Главной городской площади. Для выяснения всех обстоятельств на место были направлены сотрудники полиции. Было установлено, что группа молодых людей является поклонниками блогера с которым они общались, — рассказали в местной полиции.
Силовики объяснили блогеру, что в регионе действует режим повышенной готовности, а публичные мероприятия нужно согласовывать с властями. В настоящий момент неизвестно, будут ли они применять к звезде какие-либо меры наказания.
Ранее глава администрации города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога потребовал, чтобы сотрудницы горсовета зарегистрировались в соцсети TikTok.
Речь, в частности, идёт о начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодёжи Ольге Сокульской. Мэр пояснил, что сам недавно завёл аккаунт в TikTok и был неприятно поражён качеством контента, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , МВД , Краснодар , Краснодарский Край
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