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Москва

Кузя из «Универа» оправдался за отказ от выплаты алиментов 

Москва24 и ещё 3 2 часа назад
Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Виталий Гогунский, получивший известность после российского сериала "Универ", поделился подробностями развода с женой. Артист объяснил, почему отказался от выплаты алиментов супруге, сообщает News.ru.
Гогунский, известный по роли Кузи в ситкоме о жизни студентов, прокомментировал заявление бывшей жены Ирины Маирко. Девушка говорила, что актер не помогает ей воспитывать общую дочь Милану.
Гогунский, отвечая на претензии, заверил, что участвует в жизни дочки по установленным договоренностям. Речь идет об отсутствии необходимости платить алименты. Ко всему прочему, артист пояснил, что настоящей причиной их разрыва с супругой стал спор вокруг совместного проекта.

"Так получилось, что я раскрутил дочь Милану. Но я не планировал, что это станет проектом", — заметил Гогунский.

Ранее другой актер из сериала "Универ" был оштрафован за выезд на встречную полосу в Москве. Арарата Кещяна признали виновным по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
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Шоу-бизнес , Ирина Маирко , Виталий Гогунский
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