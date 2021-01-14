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Врачи заявили об улучшении в состояния Фрейндлих 

RT на русском 40 минут назад
Врачи заявили об улучшении в состояния Фрейндлих
Фото: РИА Новости
Медики клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге заявили об улучшении в состояния заболевшей коронавирусной инфекцией актрисы Алисы Фрейндлих.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», — рассказала собеседница.

28 декабря стало известно, что Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом и пневмонией.
Актёр Михаил Боярский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал новость о госпитализации актрисы.
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Шоу-бизнес , Алиса Фрейндлих , Михаил Боярский , Федеральное медико-биологическое агентство , Санкт-Петербург
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