Врачи заявили об улучшении в состояния Фрейндлих 

Все новости на карте

Медики клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге заявили об улучшении в состояния заболевшей коронавирусной инфекцией актрисы Алисы Фрейндлих

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

«Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», — рассказала собеседница.