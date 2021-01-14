Грачевского снова ввели в кому

Худрука детского тележурнала "Ералаш" Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Грачевский находится в реанимации и подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. К этому аппарату подключают пациентов, которым не помогает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние Грачевского оценивается как тяжелое, пока врачи не дают никаких прогнозов по его состоянию.

Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу N52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.