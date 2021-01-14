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«У меня узнаваемое тело!»: Цискаридзе впервые прокомментировал секс-скандал с фотографиями 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Цискаридзе заявил о травле после секс-скандала
Фото: globallookpress.com
Звезда российского балета рассказал о травле вокруг своего имени, которая началась еще летом.
Николай Цискаридзе не так давно угодил в секс-скандал. В интернете появились снимки, где он якобы занимается сексом с другим мужчиной. А вскоре после этого в сеть была слита еще и якобы переписка народного артиста с Валентином Юдашкиным, где «Цискаридзе» зовет модельера на свидание. Сам Николай долгое время отмалчивался по этому поводу, но вдруг решил все-таки дать свой комментарий.
По словам артиста и ректора Академии русского балета имени Вагановой, интернет-травлю он начал ощущать на себе еще в августе 2020 года.
— Мои ученики меня убедили завести страничку в Instagram, — вспоминает Цискаридзе. — Так получилось, что он как-то очень быстро стал набирать обороты. Я стал его честно вести, честно что-то придумывать. Не про салаты, а про людей стал писать… Был день рождения Владимира Ростиславовича Мединского (министр культуры Российской Федерации с мая 2012-го по январь 2020 года, — прим. Sobesednik.ru). Я его поздравил. И поздравил не просто так, какие-то слова, я написал то, что считал. И привел фотографии. По крайней мере то, что касалось академии, которой я руковожу. Что было и что благодаря ему стало, сколько благодаря ему выделено денег… В общем, я его поблагодарил. И в августе мой Instagram взломали. Мы смогли восстановить большую часть всего. Но самое главное, что люди, которые это заказывали, уничтожили все, что было связано с Большим театром и мое поздравление Мединскому.
По словам Николая, попытки взломать его аккаунты вновь повторились осенью. Но самый большой «подарок» хакеры преподнесли ему в новогоднюю ночь-2021, разместив в интернете его настоящий номер телефона. Кстати, 31 декабря Цискаридзе еще и отмечал день рождения.
Так как это был мой день рождения, я не мог отключить телефон, потому что еще и приличные люди меня поздравляли, — отмечает артист. — Конечно, спама было безумно много, но они почему-то думают, что меня очень расстроили этим. Нет, господа, хочу вам сказать: я живу по принципам Плисецкой. Она говорила: «Не важно что, главное — чтобы фамилия была правильно написана!»
Однако, уверяет артист, что к интимным снимкам, которые были слиты в интернет, он не имеет никакого отношения.

— Они якобы мне вскрыли телефоны, нашли какие-то неприличные фотографии, — продолжает Николай. — Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти… У меня нет таких ни видео, ни фотографий. Потому они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям. Но эти заказчики и исполнители забывают, что я — артист балета, у меня очень специфические ноги — узнаваемые, у меня очень специфическое тело — узнаваемое!

От интимной переписки с Валентином Юдашкиным Цискаридзе также открестился.

— Самое веселое, что у нас нет телефонов даже друг друга, — поведал звезда российского балета в беседе с Владимиром Соловьевым на его YouTube-канале «Соловьев LIVE». — Мы с Валей встречаемся исключительно в Администрации президента, потому что мы состоим в Совете по культуре, или у кого-нибудь в гостях. В принципе, мы часто видимся, но не было такого, чтобы мы созванивались.

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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Николай Цискаридзе , Владимир Соловьев , Владимир Мединский , Администрация Президента РФ , ИД "Собеседник"
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