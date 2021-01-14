Кравец избавилась от предполагаемой дочери своего мужа

Алена Кравец смогла избавиться от якобы внебрачной дочери ее мужа Руслана. Не так давно объявилась 28-летняя девушка, которая заявила, что является дочерью ее супруга. Она пришла к нему вместе со своей матерью и бывшей любовницей мужчины.
Женщины начали добиваться признания отцовства и даже сделали ДНК-тест, который оказался положительным, но позже стало известно, что аферистки использовали слюну маленькой дочери Кравец и пытались обмануть ее мужа. Алена рада, что смогла избавиться от двух женщин. Находиться с ними в одном доме было почти невозможно, а сама Кравец вызвала батюшку после того, как аферистки покинули ее особняк. В какой-то момент в доме едва не вспыхнул пожар, что чрезвычайно напугало Алену.
«Слава Богу, все прояснилось. Мне эти две хабалки не давали никакого житья! Слава Богу, их спровадили. Я перекрестилась, батюшку вызвала, освятили мне дом, потому что у меня тут вообще что-то непонятное происходило. Камин чуть не загорелся: дымоход начал работать в другую сторону, дым вовнутрь дома, чуть пожар не случился! Представляете, какая жуткая энергия?» — заявила Алена Кравец в разговоре с Пятым каналом.