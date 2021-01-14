Шатунов дважды за день проиграл в суде Разину

«13 января 2021 г. чёрный день для директора Юры Шатунова Аркадия Кудряшова», — заявил Разин (орфография и пунктуация автора сохранены).

По его словам, Палата по патентным спорам отказала его оппонентам в удовлетворении возражения на регистрацию товарного знака «Ласковый май».

«Не успел я объявить об отказе Палаты , как Девятый арбитражный апелляционный суд отказал им в вынесении частного определения. Таким образом, они полностью проиграли, причём дважды за один день», — заключил продюсер.

Как сообщал «Рамблер», ранее Разин заявил, что продал компании «Честная музыка» все песни «Ласкового мая». По его словам, теперь использование хитов группы возможно только через заключение с «Честной музыкой» специального договора.

Продюсер утверждал, что экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов сам отказался исполнять старые песни, так как «их перерос». Разин говорил, что хиты «Белые розы», «Седая ночь» и другие можно будет услышать на концертах в его исполнении.

Позже Шатунов подал иск к «Честной музыке». В иске шла речь о правах на фонограммы, а также о действиях «Честной музыки» в отношении объектов, которые компании, по мнению Шатунова, не принадлежат.