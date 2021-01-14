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Москва

Егор Крид показал свою возлюбленную на видео 

Вадим Дроздов 37 минут назад
Российский музыкант Егор Крид отдыхает в Дубае со своей новой подругой, 19-летней тиктокершей и певицей Валей Карнавал. Видео совместного отдыха артист выложил в своем Instagram. Крид и Карнавал разместили на страницах в соцсети снимки и видео, сделанные в одном и том же месте — знаменитом цветочном саду. Однако совместную фотографию, которую так ждут многие поклонники, они пока не публиковали. В первых числах января тиктокерша подтвердила в сторис Instagram, что встречается с Егором Кридом. Ранее в Сети появилось видео, на котором они вместе отмечают Новый год в компании Филиппа Киркорова и других знаменитостей.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Крид
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