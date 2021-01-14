«Сволочь»: отец Фриске высказался о решении Шепелева продать долю в квартире певицы

Отец певицы Жанны Фриске , которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга, Владимир объяснил, почему Дмитрий Шепелев решил выставить на продажу долю своего сына Платона в квартире исполнительницы в Шмитовском проезде. Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com Как известно, ребенку принадлежит третья часть апартаментов. Его отец хочет получить от продажи порядка 15 миллионов рублей. Как считает Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев заинтересован только в получении денег. Он уже давно забыл о гражданской жене.

«Он хочет все Жаннино забрать, и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить — то, что ему совершенно не принадлежит. Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку».

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Отметим, что родители Жанны Фриске часто приезжают в квартиру, чтобы навести порядок и предаться воспоминаниям о покойной дочери. Они считают, что Шепелев должен дождаться совершеннолетия сына, а не совершать сомнительные сделки с недвижимостью, которая ему не принадлежит, сообщает

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