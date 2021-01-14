Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Он хочет все Жаннино забрать»: отец Фриске в очередной раз нелестно отозвался о Шепелеве 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
«Сволочь»: отец Фриске высказался о решении Шепелева продать долю в квартире певицы
Фото: Teleprogramma.pro
Отец певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни в 2015 году от рака мозга, Владимир объяснил, почему Дмитрий Шепелев решил выставить на продажу долю своего сына Платона в квартире исполнительницы в Шмитовском проезде. Дмитрий Шепелев. Фото: Globallookpress.com Как известно, ребенку принадлежит третья часть апартаментов. Его отец хочет получить от продажи порядка 15 миллионов рублей. Как считает Владимир Фриске, Дмитрий Шепелев заинтересован только в получении денег. Он уже давно забыл о гражданской жене.
«Он хочет все Жаннино забрать, и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить — то, что ему совершенно не принадлежит. Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку».
Владимир Фриске больше по теме
Шепелев выставил на продажу долю сына в квартире ФрискеРодители певицы категорически против такого решения.
Отметим, что родители Жанны Фриске часто приезжают в квартиру, чтобы навести порядок и предаться воспоминаниям о покойной дочери. Они считают, что Шепелев должен дождаться совершеннолетия сына, а не совершать сомнительные сделки с недвижимостью, которая ему не принадлежит, сообщает
«СтарХит».
Смотрите также:
Видео дня. В Сети обсуждают новость о воссоединении Тимати и Решетовой
Teleprogramma.pro: последние новости
«Я лучший отец для своего сына»: Илья Яббаров из «Дома-2» ответил на хейт в Сети «Я лучший отец для своего сына»: Илья Яббаров из «Дома-2» ответил на хейт в Сети «Гадко, мерзко»: актер Николаев, которому приписывают роман с 80-летней Светличной, попросил не сравнивать его с Шаляпиным «Гадко, мерзко»: актер Николаев, которому приписывают роман с 80-летней Светличной, попросил не сравнивать его с Шаляпиным Давид Манукян специализировался на «двойных продажах» одних и тех же квартир в Новосибирске Давид Манукян специализировался на «двойных продажах» одних и тех же квартир в Новосибирске
Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
01:29
Семья с детьми сгорела в квартире в Хабаровске
Происшествия Пожары
Убийцу педофила из Уфы приговорили
00:09
Убийцу педофила из Уфы приговорили
Происшествия Криминал
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
01:22
Пьяный водитель прокатил полицейского на капоте авто
Происшествия
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
00:08
Сожженный полицейский участок в Брюсселе сняли на видео
Происшествия В мире
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
00:29
Звезда «Уральских пельменей» снял видео о «работе» лесником
Шоу-бизнес
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
00:51
Видео горящего полицейского участка в Брюсселе
Происшествия
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
03:39
Егор Крид показал свою возлюбленную на видео
Шоу-бизнес
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
01:37
Победившая болезнь Паркинсона старушка на видео
Общество
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
01:24
Видео с чуть не упавшим лифтом с пассажирами
Происшествия
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
02:13
Подготовка к крещенским купаниям попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение