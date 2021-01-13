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Озвучена новая версия смерти Легкоступовой 

Елена Прошина 58 минут назад
Подруга Легкоступовой назвала причиной ее смерти гипноз мужа
Фото: РИА Новости
Муж исполнительницы хита «Ягода-малина» обладает искусством гипноза и с помощью своих способностей свел в могилу Валентину Легкоступову. Об этом «Экспресс газете» заявила парапсихолог, подруга певицы Мариам Саввиди-Лазарева.
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Дочь певицы Анетта Бриль рассказала, что перед смертью ее мать находилась в больнице в состоянии комы. Тело артистки было кремировано, а ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти Легкоступовой ее мужа Юрия Фирсова.
По мнению Мариам Саввиди-Лазаревой, Юрия Фирсова «прикрывают» и за это он делится процентами от доходов.

«Я считаю, что он обладает искусством гипноза и убеждения, что позволяет ему полностью завладеть рассудком «жертвы» и получить желаемый эффект от совместного проживания. Именно это могло послужить алкогольному и наркотическому воздействию и зависимости Валентины», — пояснила она.

Парапсихолог также напомнила, что Фирсов был против того, чтобы с ними жил сын артистки.
«Почему Юрий Фирсов не желал видеть сына Валентины Легкоступовой Матвея в одной квартире с ним? Ответ очевиден и прост — ведь это помешало бы реализации его планов на авторство и имущество после похорон супруги», — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что Фирсов заявил права на недвижимость, деньги и песни погибшей жены. По данным СМИ, имущество Легкоступовой оценено специалистами в сумму более 100 миллионов рублей. Сам Фирсов объяснил свои действия желанием «вернуть свои деньги» и не дать «пустить по миру» Матвея.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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