Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: спортивная драма о фехтовании
«На острие»: спортивная драма о фехтовании Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Солнцев высказался о будущем «Дома-2» 

Елена Прошина 1 час назад
Солнцев высказался о будущем «Дома-2»
Фото: Instagram
«Дом-2» не сможет возродиться на другой площадке, так как производство шоу стоило слишком дорого, и сейчас можно говорить о полном закрытии программы. Об этом Teleprogramma.pro заявил бывший участник «Дома-2», ведущий Рустам Солнцев.
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры. Ведущий передачи Влад Кадони также обещал, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021 году.
Однако Рустам Солнцев уверен, что проект не возродиться на другой площадке, так как каждый день съемок стоил около 100 000 долларов.

«А делать его с дайджестом раз в неделю не имеет никакого смысла. Проекту нужно выходить каждый день, чтобы люди видели хоть какое-то развитие участников. Сейчас же для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни денег», — подчеркнул он.

Солнцев также отметил, что не верит в возможность соединить «Дом-2» и реалити-шоу с участием Тик-Токеров.
«Tik-Tok есть Tik-Tok. Это и есть тот «Дом-3», про который все говорили. Tik-Tok house. Но это каша, которая варится сама по себе без участия «Дома-2». Это два инородных тела», — уверен он.
Бывший участник «Дома-2» также рассказал, что на данный момент на шоу «ничего нет», а программа «Бородина против Бузовой» имеет очень низкие рейтинги и задвинута на утро. Солнцев уверен, что в итоге будет оставлена какая-то креативная группа, а все остальные участники программы — «свободны».
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Александр Расторгуев , Влад Кадони
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение