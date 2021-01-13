Солнцев высказался о будущем «Дома-2» 

«Дом-2» не сможет возродиться на другой площадке, так как производство шоу стоило слишком дорого, и сейчас можно говорить о полном закрытии программы. Об этом Teleprogramma.pro заявил бывший участник «Дома-2», ведущий Рустам Солнцев

Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2». В конце месяца на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что проект не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу. В качестве возможных площадок называли телеканал «Пятница», СТС-Медиа, онлайн-кинотеатры. Ведущий передачи Влад Кадони также обещал, что «Дом 2» заживет новой жизнью в 2021 году.

Однако Рустам Солнцев уверен, что проект не возродиться на другой площадке, так как каждый день съемок стоил около 100 000 долларов.

«А делать его с дайджестом раз в неделю не имеет никакого смысла. Проекту нужно выходить каждый день, чтобы люди видели хоть какое-то развитие участников. Сейчас же для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни денег», — подчеркнул он.

Солнцев также отметил, что не верит в возможность соединить «Дом-2» и реалити-шоу с участием Тик-Токеров.

«Tik-Tok есть Tik-Tok. Это и есть тот «Дом-3», про который все говорили. Tik-Tok house. Но это каша, которая варится сама по себе без участия «Дома-2». Это два инородных тела», — уверен он.

Бывший участник «Дома-2» также рассказал, что на данный момент на шоу «ничего нет», а программа «Бородина против Бузовой» имеет очень низкие рейтинги и задвинута на утро. Солнцев уверен, что в итоге будет оставлена какая-то креативная группа, а все остальные участники программы — «свободны».