Ходченкова опубликовала фото в рубашке и носках

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками в одной рубашке и носках. Фанаты обратили внимание на стройные ноги артистки, назвав Ходченкову «нежной леди».
На черно-белом фото Ходченкова стоит на фоне окна. На ней удлиненная рубашка и теплые носки, однако штаны актриса предпочла не надевать.
В комментариях к записи поклонники отметили, что Светлана Ходченкова прекрасно выглядит.
«Очень красиво и эротично!» — написал sergei.krasnov84
«Нежная леди», — оценила фото instachiks2020.
«Я считаю, что вам нужно вручить «мисс мира» за вашу красоту», — восхитился basa8999.
«Ножки — огонь!» — заявил turtaroman83.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Ходченкова подогрела слухи о своем романе с юмористом Семеном Слепаковым. Они вместе позировали на награждении «людей года» по версии журнала GQ. СМИ предполагают, что отношения между ними могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого был Слепаков, а Ходченкова играла одну из ролей.