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Москва

«Очень красиво!»: Ходченкова без штанов восхитила поклонников 

Елена Прошина 2 часа назад
Ходченкова опубликовала фото в рубашке и носках
Фото: РИА Новости
Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками в одной рубашке и носках. Фанаты обратили внимание на стройные ноги артистки, назвав Ходченкову «нежной леди».
На черно-белом фото Ходченкова стоит на фоне окна. На ней удлиненная рубашка и теплые носки, однако штаны актриса предпочла не надевать.
В комментариях к записи поклонники отметили, что Светлана Ходченкова прекрасно выглядит.
«Очень красиво и эротично!» — написал sergei.krasnov84

«Нежная леди», — оценила фото instachiks2020.

«Я считаю, что вам нужно вручить «мисс мира» за вашу красоту», — восхитился basa8999.

«Ножки — огонь!» — заявил turtaroman83.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Ходченкова подогрела слухи о своем романе с юмористом Семеном Слепаковым. Они вместе позировали на награждении «людей года» по версии журнала GQ. СМИ предполагают, что отношения между ними могли завязаться на съемках популярного сериала «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого был Слепаков, а Ходченкова играла одну из ролей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Ходченкова , Семен Слепаков
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