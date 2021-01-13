Ходченкова опубликовала фото в рубашке и носках

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Актриса Светлана Ходченкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала перед поклонниками в одной рубашке и носках. Фанаты обратили внимание на стройные ноги артистки, назвав Ходченкову «нежной леди».

На черно-белом фото Ходченкова стоит на фоне окна. На ней удлиненная рубашка и теплые носки, однако штаны актриса предпочла не надевать.

В комментариях к записи поклонники отметили, что Светлана Ходченкова прекрасно выглядит.

«Очень красиво и эротично!» — написал sergei.krasnov84

«Нежная леди», — оценила фото instachiks2020.

«Я считаю, что вам нужно вручить «мисс мира» за вашу красоту», — восхитился basa8999.

«Ножки — огонь!» — заявил turtaroman83.