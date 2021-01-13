«Развели всех»: Янковский высказался о скандальной сцене с Асмус 

Актер Иван Янковский признался, что хорошо относится к фильму «Текст», а бурная реакция зрителей на эротическую сцену с участием Кристины Асмус показывает, что они отлично справились со своей работой. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», ранее Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова. 22 июня 2020 года Асмус и Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.
По словам Янковского, играть в «Тексте» ему было интересно.
«Это профессия. Мы свою работу сделали достоверно и хорошо, хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно развели всех», — пояснил актер.
Он также напомнил, что кино не имеет отношения к реальной жизни актеров.