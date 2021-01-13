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Панин посвятил пост недавно умершей матери 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Панин посвятил пост недавно умершей матери
Фото: ТАСС
Актер Алексей Панин посвятил пост в Instagram умершей матери.
Артист опубликовал семейный снимок с мамой и маленькой дочкой, сделанный 13 лет назад.

«Сегодня 9 дней как умерла моя Мама. Она до последних своих дней любила нас больше жизни. Кроме нас у неё никого не было. Спасибо! Я тебя люблю! Прости меня…», — написал Панин.

Панин впервые прокомментировал смерть матери.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом. После этого Панин перестал отвечать на телефонные звонки и выходить в соцсети.
Подруга актера Лолита Милявская рассказала СМИ, что Панин — прекрасный сын, который всегда заботился о своей маме и очень тяжело переживает ее уход из жизни. Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась в Москве.
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Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Лолита Милявская , Алексей Панин
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