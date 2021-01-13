Жигунов восстанавливается в Крыму после COVID

"Кот Укроп превратился в кошку Кропу после того, как вы, бдительные подписчики, обнаружили у нее насечку на ухе. Кропа не заметила трансгендерного перехода и продолжает драть мой мускатный виноград так же яростно, как делала это, когда была мальчиком", — отметил "гардемарин".