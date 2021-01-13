Жигунов восстанавливается в Крыму после COVID

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого накануне Нового года госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией в ялтинский ковидный госпиталь, после выхода из больницы восстанавливается на Южном берегу Крыма. Актер регулярно делится яркими моментами своего времяпровождения в Instagram-канале.
На Рождество, накануне которого актера и выписали, Жигунов вместо елки нарядил белый олеандр, украсив его гирляндой из лампочек — видео выложено в одном из последних постов. В другом опубликованном видео актер продемонстрировал, как кот, оказавшийся кошкой, "терроризирует" виноград у него на даче.
"Кот Укроп превратился в кошку Кропу после того, как вы, бдительные подписчики, обнаружили у нее насечку на ухе. Кропа не заметила трансгендерного перехода и продолжает драть мой мускатный виноград так же яростно, как делала это, когда была мальчиком", — отметил "гардемарин".
В самом свежем посте актер поделился с подписчиками фотографией пешеходной улицы в пасмурном Гурзуфе и пожелал всем доброго дня. Также под одним из постов Жигунов отметил, что чувствует себя лучше.