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Сергей Жигунов восстанавливается в Крыму после COVID 

РИА Новости Крым 1 час назад
Жигунов восстанавливается в Крыму после COVID
Фото: Скриншот с художественного фильма "Сердца трех"
Российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого накануне Нового года госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией в ялтинский ковидный госпиталь, после выхода из больницы восстанавливается на Южном берегу Крыма. Актер регулярно делится яркими моментами своего времяпровождения в Instagram-канале.
На Рождество, накануне которого актера и выписали, Жигунов вместо елки нарядил белый олеандр, украсив его гирляндой из лампочек — видео выложено в одном из последних постов. В другом опубликованном видео актер продемонстрировал, как кот, оказавшийся кошкой, "терроризирует" виноград у него на даче.

"Кот Укроп превратился в кошку Кропу после того, как вы, бдительные подписчики, обнаружили у нее насечку на ухе. Кропа не заметила трансгендерного перехода и продолжает драть мой мускатный виноград так же яростно, как делала это, когда была мальчиком", — отметил "гардемарин".

В самом свежем посте актер поделился с подписчиками фотографией пешеходной улицы в пасмурном Гурзуфе и пожелал всем доброго дня. Также под одним из постов Жигунов отметил, что чувствует себя лучше.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Гурзуф , Республика Крым
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