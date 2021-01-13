Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Бузову хотят через суд обязать рекламировать вино 

Вероника Полынина 1 час назад
Бузову хотят через суд обязать рекламировать вино
Фото: Instagram
Импортер и дистрибьютор вина ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» обратился в Верховный суд РФ с просьбой обязать певицу и телеведущую Ольгу Бузову заняться продвижением вина под товарным знаком BUZWINE, сообщает РАПСИ.
Компания выпускает игристые напитки под наименованием «Бузвайн» («Розе Фризанте», «Еллоу Фризанте» и «Москато Фризанте»). В 2019 году правообладатель авторских прав на произведения Ольги Бузовой компания «Арчер Мьюзик Продакшнс» заключила с «Глобал Вайн Дистрибьюшен» лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine.
Дистрибьютер утверждает, что «Арчер Мьюзик Продакшнс», выступающая ответчиком по делу, в одностороннем порядке отказался от исполнения лицензионного договора.
Кроме того, импортер просит суд удовлетворить ряд требований к представителям Бузовой, в числе которых — «еженедельная активность на собственных страницах в социальных сетях и принятие участия в подготовке фото— и видеоконтента „Глобал Вайн Дистрибьюшен“.
Также „Глобал Вайн Дистрибьюшен“ просит использовать имя и образ Ольги Бузовой в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях.
Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал в требованиях дистрибьютера к компании „Арчер Мьюзик Продакшнс“.
Как писал „Рамблер“, Ольга Бузова несколько раз пыталась открыть бизнес, не связанный с ее музыкальной и телевизионной деятельность. В 2011 году она запустила собственную линию одежды, однако в 2014 году вышла из проекта. Также она вкладывалась в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров, блокчейн-проект и ресторанный бизнес.
Видео дня. Шульженко прокомментировала примирение Тарзана с Королевой
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , РАПСИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
01:14
В Липецке вандалы изуродовали фотовыставку и попали на видео
Происшествия
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
00:57
Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян и попал на видео
Политика
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
00:46
Водитель такси сбил мужчину на Невском проспекте и попал на видео
Происшествия
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
00:19
Житель Уфы украл у упавшего прохожего телефон и попал на видео
Происшествия
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
00:20
Молодой человек похитил из магазина ящик пива и попал на видео
Происшествия
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
16:22
Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео
Происшествия
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
00:41
Последствия возгорания автомобиля произошло на МКАД попали на видео
Происшествия
Падение яркого метеорита в США попало на видео
00:11
Падение яркого метеорита в США попало на видео
Происшествия
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
01:00
Участие элитных иранских войск в боях в Сирии попало на видео
Войска
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
00:28
«Газель» протаранила скорую помощь и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение