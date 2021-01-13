Бузову хотят через суд обязать рекламировать вино 

Импортер и дистрибьютор вина ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» обратился в Верховный суд РФ с просьбой обязать певицу и телеведущую Ольгу Бузову заняться продвижением вина под товарным знаком BUZWINE, сообщает РАПСИ.

Компания выпускает игристые напитки под наименованием «Бузвайн» («Розе Фризанте», «Еллоу Фризанте» и «Москато Фризанте»). В 2019 году правообладатель авторских прав на произведения Ольги Бузовой компания «Арчер Мьюзик Продакшнс» заключила с «Глобал Вайн Дистрибьюшен» лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine.

Дистрибьютер утверждает, что «Арчер Мьюзик Продакшнс», выступающая ответчиком по делу, в одностороннем порядке отказался от исполнения лицензионного договора.

Кроме того, импортер просит суд удовлетворить ряд требований к представителям Бузовой, в числе которых — «еженедельная активность на собственных страницах в социальных сетях и принятие участия в подготовке фото— и видеоконтента „Глобал Вайн Дистрибьюшен“.

Также „Глобал Вайн Дистрибьюшен“ просит использовать имя и образ Ольги Бузовой в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал в требованиях дистрибьютера к компании „Арчер Мьюзик Продакшнс“.

Как писал „Рамблер“, Ольга Бузова несколько раз пыталась открыть бизнес, не связанный с ее музыкальной и телевизионной деятельность. В 2011 году она запустила собственную линию одежды, однако в 2014 году вышла из проекта. Также она вкладывалась в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров, блокчейн-проект и ресторанный бизнес.