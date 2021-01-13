Галустяна в шутку обвинили в людоедстве

Знаменитый российский шоумен Михаил Галустян опубликовал в Сети новое фото. Артист показал, как выглядит в последнее время — изрядно располневшим. Подписчики с юмором отнеслись к свежему снимку кумира.

Пора заняться собой. Или так норм? — написал комик под постом на своей официальной странице в Instagram.

Гаригустян Бульдог Харламов.

Оу, оливье всё-таки сделал своё чёрное дело.

Походу и сосед был съеден.

Часть комментаторов усомнились в подлинности фото, назвав снимок обычным фотошопом. Накануне российский актёр Иван Янковский рассказал о сцене секса с актрисой Кристиной Асмус из нашумевшего фильма «Текст», вышедшего осенью 2019 года. Артист добавил, что зрители должны понимать, что «Текст» — это всего лишь кинокартина.

Ранее актриса Кристина Асмус сообщила, что её не раз упрекали в смелом поведении, которое, по мнению части аудитории, недопустимо для жены и матери. В частности, возмущение хейтеров вызывали смелые роли. Актриса с юмором относится к нападкам и нередко сама провоцирует публику странными или откровенными снимками, передавал NEWS.ru.