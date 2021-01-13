Поклонники с трудом узнали располневшего Андрея Данилко 

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В публикации Шаляпин поздравил с днем рождения телеведущего Малахова, отметившего накануне 49-летие.

Подписчики присоединились к поздравлениям в адрес шоумена. Однако нашлись те, кто не преминул отметить изменившегося до неузнаваемости третьего участника компании.

— Данилко не узнала. Раздобрел, — написала подписчица в комментариях.

Напомним, в сентябре 2020 года Андрей Данилко, выступающий под сценическим именем Верка Сердючка, выпустил новый мини-альбом после 12 лет перерыва.