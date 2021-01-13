Подруга рассказала об исчезновении Светличной 

Клинический психолог, приятельница Светланы Светличной Елена Перелыгина заявила, что актриса перестала выходить на связь в декабре. Об этом сообщает «Собеседник».

Как писал «Рамблер», в ноябре прошлого года появилась информация, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом. Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился.

80-летняя Светличная рассказала, что врачи заботятся о ней и ставят капельницы, которые ей помогают.

Перелыгина заявила, что в декабре хотела поздравить актрису с наступающим Новым годом, передать ей подарок, но так и не дозвонилась до Светличной.