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Подруга рассказала об исчезновении Светличной 

Елена Прошина 2 часа назад
Подруга рассказала об исчезновении Светличной
Фото: ТАСС
Клинический психолог, приятельница Светланы Светличной Елена Перелыгина заявила, что актриса перестала выходить на связь в декабре. Об этом сообщает «Собеседник».
Как писал «Рамблер», в ноябре прошлого года появилась информация, что Светличная попала в одну из московских клиник с инсультом. Позже сама актриса заявила, что инсульт у нее не подтвердился.
80-летняя Светличная рассказала, что врачи заботятся о ней и ставят капельницы, которые ей помогают.
Перелыгина заявила, что в декабре хотела поздравить актрису с наступающим Новым годом, передать ей подарок, но так и не дозвонилась до Светличной.

«Много раз пыталась ей дозвониться по нескольким номерам телефона, которые у меня были. Очень обеспокоилась тем, что Светлана Афанасьевна так подозрительно исчезла и перестала выходить на связь», — заключила Перелыгина.

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