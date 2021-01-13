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Шепелев решил избавиться от доли сына в квартире Фриске 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев принял решение продать долю своего сына Платона в квартире его матери, певицы Жанны Фриске. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды.
Шепелев не позволит сделать сына "разменной монетой"
Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске. На фоне скандала Шепелев запретил сыну видеться с дедушкой и бабушкой.
После смерти певицы ее родители и сестра ничего не трогали в квартире, о которой Жанна Фриске долгое время мечтала и лично подбирала все мелочи для своего дома. На туалетном столике в квартире по-прежнему стоят любимые духи и лежит расческа певицы, в гардеробе — висит ее одежда, на стенах — многочисленные фотографии.
Однако 1/3 часть жилплощади унаследовал сын Жанны Фриске Платон. Его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев, являясь законным представителем 7-летнего мальчика, решил продать его долю, которая оценивается в сумму около 15 миллионов рублей, отмечает «СтарХит».
По данным издания, родители звезды Владимир и Ольга Фриске выступили категорически против сделки с имуществом внука и уже направили иск в Хамовнический суд. При этом уведомление о продаже части квартиры они получили после того, как Шепелев приобрел жилье, в котором будет жить вместе со своей невестой Екатериной Тулуповой.
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Фриске , StarHit
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