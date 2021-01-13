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На Божену Рынску пожаловались в полицию за угрозы в Instagram 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
На Божену Рынску пожаловались в полицию за угрозы в Instagram
Фото: Instagram
Глава издательского дома «Собака» Вероника Белоцерковская написала в полицию Москвы заявление на блогера Божену Рынску, обвинив ее в угрозах через Instagram, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление от адвоката, представляющего интересы Белоцерковской. Она утверждает, что 24 декабря Рынска в своем Instagram опубликовала сообщение, а также комментарии с угрозами в ее адрес», — рассказал источник агентства городских новостей «Москва».

В декабре Белоцерковская заявила, что Рынска якобы до крови и гематом избивала «из-за денег» мужа Игоря Малашенко, пока тот был жив. Глава издательского дома сделала это в ответ на пост Рынски о ребенке Белоцерковской. Сама Рынска назвала публикации и утверждения Белоцерковской клеветой и заявила, что будет «бороться со всеми клеветниками» в суде.
Напомним, Малашенко нашли мертвым в Испании зимой 2019 года. Ему было 64 года. По данным следствия, причина смерти — самоубийство.
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Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , МВД , АГН "Москва"
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