На Божену Рынску пожаловались в полицию за угрозы в Instagram 

«В полицию поступило заявление от адвоката, представляющего интересы Белоцерковской. Она утверждает, что 24 декабря Рынска в своем Instagram опубликовала сообщение, а также комментарии с угрозами в ее адрес», — рассказал источник агентства городских новостей «Москва».