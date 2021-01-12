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Москва

Украинец Андрей Данилко был замечен на дне рождении Андрея Малахова 

Слово и Дело 1 час назад
Шаляпин показал грустного Данилко на фото в Инстаграм
Фото: РИА Новости
Украинский исполнитель Андрей Данилко оказался в кругу российских звезд на одной из фотографий.
Российский певец Прохор Шаляпин поделился с подписчиками в своем Instagram снимком, на котором также присутствуют Андрей Данилко, Андрей Малахов и Инна Белоконь (артистка театра Верки Сердючки). Под фотографией Шаляпин написал поздравление российскому телеведущему, отмечающему 49-летие.

«А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея. С днем рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мегаталантливой и профессиональной команде, мне всегда есть что вспомнить», — подписал снимок Шаляпин.

скриншот
Доподлинно неизвестно, когда именно была сделана фотография. Судя по микроблогу самого Малахова, он сейчас отдыхает в Швейцарии, где приводит в порядок свое здоровье.
Многие поклонники обратили внимание на внешний вид украинского исполнителя. Четверо друзей сидят в обнимку в какой-то из гримерок, но Данилко единственный запечатлен с серьезным выражением лица и босым.

«А чего Верка босая?» — написал один из пользователей.

«Я заметил, мало радости на лице наших гостей с Украины, в отличие от россиян», — подметил еще один подписчик.
«Это Данилко?! Вообще на себя не похож стал…» — подчеркнул третий.

Промоутер Евгений Морозов, организующий фестиваль «Парус» в Дубае, недавно рассказал, почему Верка Сердючка пропала с российского телевидения. По его словам, все дело в политических взаимоотношениях Украины и России.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Прохор Шаляпин , Евгений Морозов , Андрей Данилко , Швейцария
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