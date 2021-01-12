Земфира опубликовала редкое фото с Ренатой Литвиновой 

Певица Земфира не часто публикует в социальных сетях личные фотографии, в основном все её посты посвящены творчеству. Но на этот раз исполнительница сделала исключение, обнародовав совместный снимок с актрисой Ренатой Литвиновой

На фото женщины выглядят счастливыми, певица с восторгом смотрит на знаменитую блондинку.

Одна из подписчиц пожелала всем найти такого человека, «который будет смотреть на вас так же, как Земфира смотрит на Ренату».

Ранее Рената Литвинова призналась, что уже 15 лет дружит с певицей Земфирой. Она называет её гениальным человеком. По словам актрисы, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть всё для жизни. Она выглядит как квартира. Литвинова даже оставалась там на ночь. Режиссёр назвала Земфиру «даром», а «если относишься к человеку как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй». Литвинова добавила, что готова к старости без мужчины. Она уже завела кошку, писал NEWS.ru.