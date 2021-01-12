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Москва

Земфира опубликовала редкое фото с Ренатой Литвиновой 

News.ru 2 часа назад
Земфира опубликовала редкое фото с Ренатой Литвиновой
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Певица Земфира не часто публикует в социальных сетях личные фотографии, в основном все её посты посвящены творчеству. Но на этот раз исполнительница сделала исключение, обнародовав совместный снимок с актрисой Ренатой Литвиновой.
На фото женщины выглядят счастливыми, певица с восторгом смотрит на знаменитую блондинку.

Есть такой день 12 января, — прокомментировала Земфира пост в Instagram.

Одна из подписчиц пожелала всем найти такого человека, «который будет смотреть на вас так же, как Земфира смотрит на Ренату».
Ранее Рената Литвинова призналась, что уже 15 лет дружит с певицей Земфирой. Она называет её гениальным человеком. По словам актрисы, она делит с Земфирой одну студию, в которой есть всё для жизни. Она выглядит как квартира. Литвинова даже оставалась там на ночь. Режиссёр назвала Земфиру «даром», а «если относишься к человеку как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй». Литвинова добавила, что готова к старости без мужчины. Она уже завела кошку, писал NEWS.ru.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Рената Литвинова
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