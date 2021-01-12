Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму 

По словам Зверева, в настоящее время он ведет переговоры с представителями пяти партий, в том числе одной парламентской. При этом он не исключает, что в итоге может пойти на выборы как самовыдвиженец. Стилист добавил, что в решении стать депутатом его поддерживают «любимые дорогие буряты».

Идти на выборы Зверев собрался после того, как совершил поездку по Бурятии. На посту депутата от региона он намерен развивать экологический туризм и заниматься сохранением природных богатств.

Как сообщал «Рамблер», о мыслях заняться политикой Сергей Зверев заявлял еще в начале 2020 года. Стилист подчеркивал, что его роль в отечественном шоу-бизнесе уже сыграна, и в настоящий момент он нужен обществу в качестве экозащитника. При этом, по его словам, о политической карьере его «просил народ».

В марте 2019 года Зверев устроил пикет на Красной площади против строительства в Култуке завода по розливу питьевой воды, которое велось с участием китайских инвесторов. В результате строительство было заморожено. После пикета на Зверева составили протокол за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Суд назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей.