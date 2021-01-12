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Москва

Седокова назвала хейтеров «овцами» и заявила об «уходе» из Instagram 

Слово и Дело и ещё 4 3 часа назад
Нападки хейтеров на дочь возмутили Седокову
Фото: РИА Новости
Певица Анна Седокова осудила поклонников, которые негативно обсуждали ее дочь. Она назвала их "овцами" и пообещала уменьшить свое присутствие в социальных сетях.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" строит жизнь с баскетболистом Янисом Тиммой, за которого вышла замуж в прошлом году. От прошлых браков она воспитывает троих детей. Старшей дочери Алине исполнилось 16 лет.
Недавно Седокова выложила в своем Instagram пост, где высказалась о своем понимании семейной жизни и воспитании наследников. В комментариях показались хейтеры, которые написали много негатива в сторону отпрысков артистки. Это сильно расстроило старшую девочку — пользователи затронули тему смерти ее отца футболиста Валентина Белькевича.
Певица не смогла промолчать и осудила всех, кто измывался над дочерью. Она написала, что фанаты могут обсуждать ее личную жизнь, но детей они трогать не должны.

"Вчера, находясь за тысячи км, я увидела своего расстроенного ребенка в сториз. Которая искренне не понимала, почему ее в 16 лет, обсуждают взрослые тети и дяди и насмехаются из-за смерти ее отца. Второй вопрос: зачем на это провоцируют журналисты, зная, что толпу овец легко одним словом увести в нужное направление. И да. Вы овцы. Те кто обсуждают в комментариях детей. И вас обязательно съест за это ваша карма", — возмущенно написала исполнительница.

Также Седокова отметила, что впредь будет стараться меньше освещать свою личную жизнь в Instagram. По ее словам, площадка станет для нее больше рабочим ресурсом и транслировать ее профессиональную деятельность.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма , Валентин Белькевич
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