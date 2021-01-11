Разина обвинили организаторов концертов в мошенничестве

Бывшая солистка популярной в конце 1980-х годов группы «Мираж» Светлана Разина рассказала о новом мошенничестве организаторов концертов.

По словам певицы, в период пандемии действует правило, согласно которому концертные площадки не должны возвращать деньги за отмененные концерты. Вместо этого они назначают новую дату концерта.

«В связи с этим появилась новая форма мошенничества: я знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они там где-то выступают, и, естественно, получается такой вечный микрозайм», — сообщила Разина РИА ФАН.

Певица отметила, что за прошедшие новогодние каникулы у нее состоялся лишь один концерт — все остальные выступления были отменены.

«Трудно что-то планировать, когда очень нестабильным стал бизнес. Мы даже не понимаем, когда можем начать работать», — посетовала она.