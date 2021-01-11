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Москва

Шепелев раскритиковал длинные каникулы для «побухивающих» россиян 

Елена Прошина 1 час назад
Шепелев раскритиковал длинные каникулы для «побухивающих» россиян
Фото: РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что каникулы длиною почти в две недели не нужны россиянам, которые переедают оливье и «побухивают» каждую неделю. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Сейчас очень не популярную вещь скажу. Каникулы для всей страны длиной в 2 недели, на мой взгляд, отстой», — заявил Шепелев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Телеведущий отметил, что выспаться впрок невозможно, а семье надо уделять время каждый день и не только на каникулах.

«Напиться на следующие месяцы тоже не получится, все равно большинство побухивает каждую неделю. Оливье и майонез, те что сейчас нависают над ремнем, тоже ведь нам сгонять (или не сгонять)», — добавил он.

Шепелев подчеркнул, что после длинных праздников россияне «раскачиваются» до конца января.
Как писал «Рамблер», ранее сопредседатель совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский предложил сократить в стране половину праздничных выходных дней, прибавив к отпускам россиян лишние два-три дня.
Журавский пояснил, что такая мера позволит гражданам больше зарабатывать. По его мнению, сами россияне не хотят частых каникул, ведь они «теряют деньги», хотя готовы трудиться во время праздников.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Сергей Журавский
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