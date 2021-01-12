Памятник Шаинскому поставят за счет Пугачевой

Шаинский скончался в конце 2017 года, но по данным СМИ, на его могиле до сих пор нет памятника, ограду убрали, а из отличительных знаков места захоронения — только выцветшее фото.

Сын композитора Вячеслав пояснил, что установку памятника пришлось отложить из-за пандемии и финансовых проблем. Причем, по словам наследника артиста, не помогла решить материальные затруднения семьи даже продажа квартиры Шаинского в Москве.

Звездный сын заявил, что планировал провести концерт к 95-летнему юбилею композитора, чтобы собрать на памятник необходимую сумму, но в итоге ситуация разрешилась другим образом, сообщил продюсер Андрей Удалов

«Я позвонил одной артистке, которая начинала свой творческий путь с песен Шаинского, и объяснил мотивацию всей затеи. Она пригласила меня к себе, посмотрела макет и дала деньги на памятник. Имя певицы — Алла Пугачева», — рассказал он.

Стоимость памятника композитору оценивается в 2 миллиона рублей.

Согласно данным СМИ, в России из родных Шаинского проживает только его младший сын Вячеслав. Старший наследник композитора живет в Израиле, а вдова с дочерью — в США.