Маликов нашел невесту своему сыну

Девочка работает моделью.

Певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон — дважды родители. Их дочери Стефании 20 лет, а сыну Марку 24 января исполнится 3 года. Звездный папа уже нашел своему мальчику невесту. Артисту очень нравится маленькая модель Арианна Рачковская. Девочке 4 года. Композитор приезжал в гости к малышке и сделал с ней фото на память.

В личном блоге Дмитрий Маликов поделился милым фото с Арианной. Певец, конечно же, назвал девочку невестой сына в шутку. Хотя нельзя исключать такой возможности.