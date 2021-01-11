Маликов нашел невесту своему сыну

Девочка работает моделью.
Певец, композитор и продюсер Дмитрий Маликов и его жена Елена Изаксон — дважды родители. Их дочери Стефании 20 лет, а сыну Марку 24 января исполнится 3 года. Звездный папа уже нашел своему мальчику невесту. Артисту очень нравится маленькая модель Арианна Рачковская. Девочке 4 года. Композитор приезжал в гости к малышке и сделал с ней фото на память.
В личном блоге Дмитрий Маликов поделился милым фото с Арианной. Певец, конечно же, назвал девочку невестой сына в шутку. Хотя нельзя исключать такой возможности.
Напомним, Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году родилась их дочь. А в 2018 году в семье появился маленький Марк. Малыша знаменитой паре родила суррогатная мама. Кстати, у супруги артиста есть еще взрослая дочь от первого брака Ольга. В августе 2016 у Елены родилась внучка. Малышку назвали Анной. К слову, Стефания учится в МГИМО на факультете международной журналистики. Девушка серьезно относится к своему образованию. Летом 2019 года она проходила практику на Первом канале. А в 2020 году объявила о запуска нового бренда одежды — DressByStesha. Девушка успешно развивается в этом направлении.