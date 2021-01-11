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Канделаки выложила фото повзрослевшей дочери Мелании 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Канделаки выложила фото повзрослевшей дочери Мелании
Фото: Instagram
Телеведущая Тина Канделаки поделилась с подписчиками фотографией повзрослевшей дочери Мелании по случаю день рождения наследницы. Так, 11 января девушке исполнился 21 год.
Известно, что Мелания относится к числу тех звёздных детей, которые не любят излишней публичности. Девушка редко рассказывает о себе и почти не выкладывает свои фото. На представленном снимке акцент сделан на красивых глазах девушки.

Глядя на тебя, я понимаю, что принцессами рождаются (или приходят прямиком со звёзд). Вот уже 21 год мы все тонем в твоих глазах и знаем, что нет предела их глубине, — написала Канделаки в социальной сети.

По её словам, день рождения дочери стал для неё одним из самых счастливых в жизни.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Лиза Арзамасова, недавно вышедшая замуж за фигуриста и продюсера Илью Авербуха, опубликовала трогательное фото со своим супругом, оставив под ним подпись, не оставляющую сомнений в том, что она счастлива.
Звезда серила «Папины дочки» и фигурист не спешили делиться своими первыми семейными фотографиями после недавней свадьбы.
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Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Илья Авербух
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